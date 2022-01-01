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نفتالي بينيت يرفض طلب الأردن بزيادة عدد حراس الاوقاف في الاقصى

الثلاثاء 10 مايو 2022 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نفتالي بينيت يرفض طلب الأردن بزيادة عدد حراس الاوقاف في الاقصى



القدس المحتلة / سما /

رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي طلبا تقدم به الاردن بزيادة عدد اعضاء الاوقاف في المسجد الاقصى.

جاء ذلك ردا على تقرير قناة كان العبرية امس بان وزير الأمن الإسرائيلي الداخلي، عومر بار ليف، وافق على مطالبة الأردن بإضافة 50 من أعضاء الوقف للعمل في الحرم القدسي الشريف.

واشار بيان مكتب نفتالي بينت اليوم حسب ما نشرته المواقع العبرية"لا يوجد تغيير أو تطور جديد في الوضع في الحرم القدسي - ويتم الحفاظ على سيادة إسرائيل . "

وبحسب مكتب بينت، "قبل نحو شهر ونصف ، ورد طلب أردني لزيادة اعضاء الوقف في الحرم القدسي(الاقصى) بمقدار 50 ، لكن إسرائيل لم تجد أنه من المناسب الاستجابة لهذا الطلب. "

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