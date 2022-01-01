رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر منح الرئيس الراحلة والدة عميد الأسرى كريم يونس نجمة الحرية من وسام دولة فلسطين، وإصداره قرارا برفع علم دولة فلسطين فوق المؤسسات الحكومية والمرافق العامة إحياء للذكرى الـ 74 للنكبة.

كما أبرزت خبر تأكيد المجلس المركزي أن لا أمن ولا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حصول شعبنا على كامل حقوقه.. وأن مدينة القدس بمقدساتها المسيحية والإسلامية هي عنوان مشروعنا الوطني وعاصمتنا الأبدية، ووقوع إصابات في عزون ومداهمة الاحتلال منزلين في بيت دجن وغرفتين شرق طوباس، واقتحام رمانة وشق طريق استيطاني وتجريف أراض في بيت لحم، وإقرار 3 مخططات استيطانية ستقام على أراضي العيسوية تشمل بناء 1500 وحدة ومجمعات تجارية تطل على البلدة القديمة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

-عمليات هدم واسعة في طوباس ونابلس وتجريف أراض في ببيت لحم ومستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على طواقم اعلامية

-الرئيس يمنح الراحلة والدة كريم يونس نجمة الحرية من وسام دولة فلسطين

-"المركزي": لا أمن ولا سلام ولا استقرار دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه.. القدس ومقدساتها عنوان مشروعنا الوطني وعاصمتنا الأبدية

-إقرار 3 مخططات استيطانية ستقام على أراضي العيسوية تشمل بناء 1500 وحدة ومجمعات تجارية تطل على البلدة القديمة

"الحياة الجديدة":

-الرئيس يمنح الراحلة والدة عميد الأسرى كريم يونس نجمة الحرية من وسام دولة فلسطين.. الرئاسة أقامت بيت عزاء للمناضلة الوطنية المرحومة صبحية يونس

-الرئيس يصدر قرارا برفع علم دولة فلسطين فوق المؤسسات الحكومية والمرافق العامة إحياء للذكرى الـ74 للنكبة

-إصابات في عزون والاحتلال يهدم منزلين في بيت دجن وغرفتين شرق طوباس.. اقتحام رمانة وشق طريق استيطانية وتجريف أراض في بيت لحم واعتقال 12 مواطنا من الضفة

-المجلس المركزي: لا أمن ولا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حصول شعبنا على كامل حقوقه.. مدينة القدس بمقدساتها المسيحية والإسلامية هي عنوان مشروعنا الوطني وعاصمتنا الأبدية

-بشارة: الخصومات والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة تمثل ثلث العجز السنوي للحكومة

-الأسير عواودة مستمر بإضرابه حتى انتزاع حريته وجلسة محكمة للأسير نائل البرغوثي اليوم.. 154 قرار اعتقال إداري خلال نيسان الماضي وتمديد اعتقال الحلبي لـ90 يوما

"الأيام":

-جيش الاحتلال ينفذ حملة هدم وتجريف ويواصل الدهم والتفتيش والاعتقال في رمانة

-القدس: مخططات لبناء 1600 وحدة استيطانية في "التلة الفرنسية"

-الاحتلال يشق طريقا استيطانية في وادي فوكين لإقامة منطقة صناعية بضم عشرات الدونمات

-شرطة الاحتلال اعتقلت 781 شخصا وابعدت 223 عن "الأقصى" لمدة ستة أشهر خلال شهر رمضان