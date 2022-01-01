"علماء فلسطين" تستنكر تمديد اعتقال الامام الباز في اللد

رام االله/سما/

استنكرت رابطة علماء فلسطين، الاثنين، تمديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال إمام المسجد الكبير في مدينة اللد بالداخل المحتل الشيخ يوسف الباز؛ بحجة التحريض على "الإرهاب والعنف" و"التحريض على قوات الأمن" و"تأييده لأعمال الإخلال بالنظام" في أعقاب اقتحامات الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى المبارك.

وأشارت الرابطة، في تصريح صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ الباز نهاية شهر أبريل/نيسان المنصرم خلال تواجده في المسجد الأقصى المبارك.

ونوّهت إلى أنّ تكرار الاحتلال اعتقال الشيخ الباز "ما هو إلا استمرار لسياسة الظلم والإجرام الصهيوني في استهداف العلماء والمقدسات في فلسطين".

ويُعدُّ الشيخ يوسف الباز أحد القياديين البارزين في الحركة الإسلامية المحظورة في الداخل المحتل، وهو معروف بمواقفه المدافعة والمناصرة عن الحقوق العربية في اللد على مدار أعوام طويلة.