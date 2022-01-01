  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

توقع ماسك موته في ظروف غامضة يثير ضجة.. ما علاقة روسيا ؟

الإثنين 09 مايو 2022 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقع ماسك موته في ظروف غامضة يثير ضجة.. ما علاقة روسيا ؟



وكالات

تفاعل مئات الآلاف من المغردين مع تغريدة نشرها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" عن احتمالات موته "في ظروف غامضة"، بحسب تعبيره.

وقال ماسك، في تغريدته: "إذا مت في ظروف غامضة، فإنه من الجيد معرفتكم جميعا".

وجاءت تغريدة ماسك التي أثارت ضجة واسعة على "تويتر" ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد دقائق من تغريدة أخرى قال إنها رسالة من رئيس وكالة الفضاء الروسية ديمتري روغوزين إلى الإعلام الروسي هدد فيها بمحاسبة ماسك.

وتضمنت التغريدة صورة مما قاله روغوزين عن تزويد ماسك لأوكرانيا بنظام "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية مجانا.
وذكر روغوزين أن "إيلون ماسك متورط في دعم القوات الفاشية في أوكرانيا بمعدات اتصال عسكرية. ولهذا، يا إيلون، سوف تُحاسب كشخص بالغ، مهما لعبت دور الأحمق".

وكان من المعلقين على تغريدته والدته ماي ماسك التي وصفت ما كتبه بأنه "ليس مضحكا"، ليرد ماسك قائلا: "آسف! سأبذل قصارى جهدي لأبقى على قيد الحياة".

#ايلون ماسك

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن أخطر تهديد لـ"اسرائيل" أبلغته حماس للوسطاء في حال العودة لسياسة الاغتيالات

صحيفة بريطانية: الاحتلال سيغتال قادة حماس ويستعد لإرسال فرق الاغتيال

ضابط في الشاباك يعلق على "سيجارة الرفاعي" التي أغضبت الإسرائيليين (فيديو)

طعامهما الوحيد “حمامة”.. تفاصيل جديدة حول اعتقال منفذي عملية “إلعاد” (صور)

معاريف: هذا ما يجب على "اسرائيل" فعله قبل تصفية السنوار..التصعيد يقترب

المقاومة في غزة ترفع درجة الاستنفار والاستعداد في صفوفها

إسرائيل: اغتيال السنوار نوقِش بأعلى المستويات قبل (إلعاد).. بينيت سيلجأ لعملية عسكرية واسعة

الأخبار الرئيسية

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تعلن رفع حالة التأهب والجهوزية لكافة الأجنحة العسكرية

420227183835514

معاريف: موجة العمليات الحالية محبطة ومستمرة وهذه أبرز نقاط الضعف..

الرئيس عباس يصدر قرارا احياءً للذكرى الـ74 للنكبة

53009

"عربات النار".. جيش الاحتلال يطلق أوسع مناورات وأطولها زمنا

يديعوت: هذا ما رفعه الجيش الإسرائيلي للمستوى السياسي عن علاقة السنوار بتنفيذ العمليات الأخيرة

الاتصالات الفلسطينية