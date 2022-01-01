توقع ماسك موته في ظروف غامضة يثير ضجة.. ما علاقة روسيا ؟

وكالات

تفاعل مئات الآلاف من المغردين مع تغريدة نشرها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" عن احتمالات موته "في ظروف غامضة"، بحسب تعبيره.

وقال ماسك، في تغريدته: "إذا مت في ظروف غامضة، فإنه من الجيد معرفتكم جميعا".

وجاءت تغريدة ماسك التي أثارت ضجة واسعة على "تويتر" ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد دقائق من تغريدة أخرى قال إنها رسالة من رئيس وكالة الفضاء الروسية ديمتري روغوزين إلى الإعلام الروسي هدد فيها بمحاسبة ماسك.

وتضمنت التغريدة صورة مما قاله روغوزين عن تزويد ماسك لأوكرانيا بنظام "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية مجانا.

وذكر روغوزين أن "إيلون ماسك متورط في دعم القوات الفاشية في أوكرانيا بمعدات اتصال عسكرية. ولهذا، يا إيلون، سوف تُحاسب كشخص بالغ، مهما لعبت دور الأحمق".

وكان من المعلقين على تغريدته والدته ماي ماسك التي وصفت ما كتبه بأنه "ليس مضحكا"، ليرد ماسك قائلا: "آسف! سأبذل قصارى جهدي لأبقى على قيد الحياة".