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جيش الاحتلال يوقف 3 أشخاص على الحدود مع لبنان بتهمة تهريب السلاح

الإثنين 09 مايو 2022 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يوقف 3 أشخاص على الحدود مع لبنان بتهمة تهريب السلاح



القدس المحتلة/سما/

أعلن اجيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين أنه تم رصد ثلاثة مشبوهين بالقرب من الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أنه تم اعتقالهم بشبهة تهريب أسلحة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إن "استطلاعات جيش الدفاع رصدت ثلاثة مشتبه فيهم يقتربون من السياج الحدودي بين لبنان وإسرائيل بالقرب من قرية الغجر وذلك حسب الشبهات لتهريب الأسلحة، وتم رصد قيام المشتبه فيهم بإلقاء حقيبة وبعد ذلك مواصلة طريقهم".


وأضاف: "وبعد استدعاء قوات عسكرية وشرطية الى المكان تم اعتقال المشتبه فيهم والعثور على الحقيبة حيث وبعد تمشيط المنطقة تم العثور على خمس قطع أسلحة من نوع Mp5 بالإضافة إلى ذخيرة لسلاح M16، وتم تحويل المشتبه فيهم والأسلحة لمعالجة الشرطة".

وشدد على أن "قوات الأمن ستواصل العمل ضد كل محاولة لخرق سيادة إسرائيل والقيام بأعمال تخريبية أو جنائية أو لتهريب على الحدود اللبنانية".

#جيش الاحتلال الاسرائيلي #لبنان

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