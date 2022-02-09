الرئيس يمنح الراحلة والدة الأسير كريم يونس نجمة الحرية من وسام دولة فلسطين

رام الله/سما/

منح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، المناضلة الوطنية المرحومة صبحية وهبي أسعد يونس، والدة عميد الأسرى، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، القائد الوطني الكبير كريم يونس، نجمة الحرية من وسام دولة فلسطين.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، مساء اليوم الإثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، لعائلة الأسير البطل القائد كريم يونس، وأقاربه، بحضور أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح".

ومنح سيادة الرئيس المناضلة الراحلة صبحية يونس، نجمة الحرية من وسام دولة فلسطين، تقديرا لعطائها ونضالها المتواصل ومعاناتها وصبرها على الظلم والقهر وتثمينا لصمودها لأربعة عقود في مواجهة المحتل والسجان، ما جعلها رمزا مضيئا لنضال أهالي الأسرى أبناء شعبنا الفلسطيني البطل.

وقد أقيم عصر اليوم الإثنين، بيت عزاء للمناضلة المرحومة صبحية يونس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور أعضاء من القيادة الفلسطينية، وعائلة المناضل القائد الأسير كريم يونس.

وأمَّ بيت العزاء، المئات من الشخصيات الوطنية والاعتبارية والمواطنين الذين قدموا واجب العزاء بالمناضلة التي شكلت نبراساً في التضحية والصبر.