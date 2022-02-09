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شاهد: مشجعون إسرائيليون يعتدون على مؤيدين لفلسطين بإسبانيا

الإثنين 09 مايو 2022 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: مشجعون إسرائيليون يعتدون على مؤيدين لفلسطين بإسبانيا



وكالات

اعتدى مشجعو فريق "هبوعيل حولون" الإسرائيلي على عدد من سكان مدينة بلباو الإسبانية، وتسببوا بفوضى عارمة في المدينة بسبب وجود مؤيدين لفلسطين فيها.

واندلعت أعمال الشغب التي قام بها الإسرائيليون، قبل مواجهة بين فريقهم ونظيره الألماني لودفيسبورغ على المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا لكرة السلة.

وقالت مصادر إعلامية، إن المشجعين الإسرائيليين، هاجموا محلا إسبانيا يرفع علم فلسطين، وقاموا بتحطيم محتوياته، وقاموا بملاحقة أشخاص مؤيدين لفلسطين في الأزقة المجاورة في المنطقة.

وجاءت أعمال الشغب في الشوارع عقب اعتقال مشجع، في وقت سابق اليوم، إثر مواجهة سياسية لفظية مع أحد سكان المدينة، قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقا.

واعتقل المشجع الإسرائيلي، بعدما صاحت في وجهه مواطنة إسبانية، قائلة: "فلسطين فلسطين"، قبل أن يهاجمها ويتسبب في مشاجرة عنيفة.

#اسرائيل #اسبانيا #فلسطين

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