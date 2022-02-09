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أبو الغيط: الحديث عن أية سيادة إسرائيلية مزعومة على القدس الشرقية يمثل خرقا سافرا للقانون الدولي

الإثنين 09 مايو 2022 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط: الحديث عن أية سيادة إسرائيلية مزعومة على القدس الشرقية يمثل خرقا سافرا للقانون الدولي



القاهرة/سما/

 

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن استهجانه التام ورفضه الشديد لأي تصريحات أو مواقف إسرائيلية، يكون من شأنها محاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس أو محاولة انتهاك الوضع القائم بالمسجد الأقصى المبارك الذي يقصر حق الصلاة للمسلمين فقط.

وقال أبو الغيط، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن الحديث عن أية سيادة إسرائيلية مزعومة على القدس الشرقية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية يمثل خرقا سافرا للقانون الدولي، وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية لا يعتد أو يعترف به أحد.

وشدد على موقف الجامعة العربية الثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته، في الدفاع عن القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية.

#أحمد أبو الغيط

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