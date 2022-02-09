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صورة: بلدية رفح تصدر تنويها للمواطنين بخصوص مكافحة البعوض

الإثنين 09 مايو 2022 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: بلدية رفح تصدر تنويها للمواطنين بخصوص مكافحة البعوض



رفح/سما/

نوهت طواقم الصحة والبيئة في بلدية رفح بأنها ستقوم بمكافحة البعوض عبر الرش بجهاز الضباب اليوم الثلاثاء 2022/05/10م بدءًا من الساعة 8 مساءً في المناطق الشرقية والحدودية.

وذكرت دائرة الصحة والبيئة في بلدية رفح ضمن حملتها الأخيرة -التي استمرت يومين- استخدام جهاز الإحداث الضبابي في معظم مناطق المدينة التي تشهد انتشار حشرة البعوض، متجاوبةً مع شكاوى المواطنين.

وبينت الدائرة أن طواقمها ستسهدف محيط برك تجميع مياه الأمطار ومناطق متفرقة من المدينة؛ لمكافحتها ومنعها من التكاثر. ودعت المواطنين في المدينة لاتباع الإرشادات التي تنشرها دائرة العلاقات العامة على حسابات البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبتهم بضرورة التعاون مع طواقم البلدية لضمان نجاح الحملة.



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#بلدية رفح
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