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فيديو: كلب أوكراني يهاجم رئيس وزراء كندا بحضور زيلينسكي!

الإثنين 09 مايو 2022 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: كلب أوكراني يهاجم رئيس وزراء كندا بحضور زيلينسكي!



كييف/سما/

يبدو أن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو لم يرق للكلب الأوكراني "باترون"، حيث كشر عن أنيابه حين رآه أمس الأحد إلى جانب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ونال "باترون" وهو من سلالة "جاك راسيل" صغيرة الحجم، وصاحبه ميهيلو إيلييف، وساما من زيلينسكي تقديرا لخدماتهما ضمن الجيش الأوكراني في نزع الألغام.

لكن لدى رؤيته ترودو، قام الكلب بردة فعل هجومية، مما أثار مخاوف رئيس الوزراء الكندي، بحسب فيديو متداول، حيث تراجع للخلف رغم أن الرئيس الأوكراني دعاه للوقوف بجانبه لتسليم الوسام.

وخلال تقديم جائزة الدولة "للخدمة المتفانية" نبح الكلب وهز ذيله، مما أثار ضحك الجمهور.

#كندا #زيلينسكي #رئيس وزراء كندا

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