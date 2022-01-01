  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

" الليكود" يدرس تقديم مشروع قانون ينص على حل الكنيست

الإثنين 09 مايو 2022 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
" الليكود" يدرس تقديم مشروع قانون ينص على حل الكنيست



القدس المحتلة/سما/

يفتنح الكنيست، اليوم الإثنين، الدورة الصيفية وذلك بعد عطلة استمرت لشهرين، حيث يواجه الائتلاف الحكومي العديد من التحديات بعد أن فقد الأغلبية عقب انسحاب عضو الكنيست عن حزب "يمينا"، عيديت سيلمان، والإعلان عن عميحاي شيكلي منشقا، وتراكم الخلافات بين مركبات الائتلاف الحكومي، في وقت كثف رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، مساعيه لإسقاط حكومة نفتالي بينيت.


 
وسيكون شهر أيار/مايو الجاري وشهر حزيران/ يونيو المقبل حاسمين بشأن وضع الائتلاف الحكومي واستقراره واستمرار حكومة بينيت، خاصة في ما يتعلق بمسألة ما إذا كان من الممكن الاحتفاظ بالأغلبية الضيقة التي تعتمد على عضو كنيست واحد (60 إلى 59)، وما إذا كان من الممكن الاستمرار في إدارة الكنيست، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، بأن حزب الليكود يدرس إمكانية تقديم مشروع قانون بعد غد الأربعاء، ينص على حل الكنيست، فيما تحاول القائمة الموحدة المراوغة والتذرع بتجميد عضويتها في الائتلاف والكنيست، وذلك تحت ذريعة الاحتجاج على أحداث المسجد الأقصى، علما أن موقف الموحدة ورئيسها منصور عباس الداعم لحكومة بينيت حظي بانتقادات واسعة من الجمهور العربي والفصائل الفلسطينية.

ويفحص الليكود إذا ما كان مشروع قانون حل الكنيست يحظى بدعم 61 من أعضاء الكنيست، وإلى أي مدى سيمتنع نواب الموحدة عن التصويت مع الائتلاف الحكومي بسبب استمرار تجميد العضوية في الائتلاف والكنيست. ويقوم الليكود بفحص الإمكانية بعناية حتى لا يخاطر بإسقاط الاقتراح، لأنه في مثل هذه الحالة سيكون عليه تقديم الاقتراح مجددا فقط بعد مرور 6 أشهر.

وقبيل انطلاق الدورة الصيفية للكنيست، عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مساء الأحد، جلسة مشاورات لرؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، حيث تم مناقشة استقرار الائتلاف وسبل الحفاظ على الحكومة وأيضا مشاريع القوانين التي ستقدمها الحكومة في الدورة الصيفية وميزانية الدولة، وغلاء المعيشية، واستفحال العنف، والجريمة، كما وتم الاتفاق على أن يشغل عضو الكنيست بوعز توبوروفسكي، منصب رئيس الائتلاف حتى يعين بشكل ثابت.

وفي تصريحات تعكس عمق الأزمة التي تعصف بالحكومة الإسرائيلية، حذر رئيس بينيت، من أن الانتخابات في هذه المرحلة ستؤدي إلى حالة من الفوضى في هذه الوقت، قائلا لشركاء الائتلاف إن "استمرار وجود الحكومة يعتمد على كل واحد منا ويمكننا معا أن ننجح".

#حزب الليكود #نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن أخطر تهديد لـ"اسرائيل" أبلغته حماس للوسطاء في حال العودة لسياسة الاغتيالات

ضابط في الشاباك يعلق على "سيجارة الرفاعي" التي أغضبت الإسرائيليين (فيديو)

استشهاد شاب من خانيونس قرب طولكرم

تفاصيل جديدة..هكذا نفذ الرفاعي وأبو شقير "عملية إلعاد"

المقاومة في غزة ترفع درجة الاستنفار والاستعداد في صفوفها

معاريف: هذا ما يجب على "اسرائيل" فعله قبل تصفية السنوار..التصعيد يقترب

اتصالات جديدة..صحيفة: رسائل إسرائيلية بعدم اغتيال السنوار.. والمقاومة لا تأمن وعود الاحتلال

الأخبار الرئيسية

كاتب إسرائيلي يحذر من تداعيات "تصفية السنوار"

كامل

لهذا السبب .. مصادر : مصر توجه دعوات عاجلة لوفود إسرائيلية وفلسطينية لزيارة القاهرة

إسرائيل: اغتيال السنوار نوقِش بأعلى المستويات قبل (إلعاد).. بينيت سيلجأ لعملية عسكرية واسعة

العاد

طعامهما الوحيد “حمامة”.. تفاصيل جديدة حول اعتقال منفذي عملية “إلعاد” (صور)

صحيفة بريطانية: الاحتلال سيغتال قادة حماس ويستعد لإرسال فرق الاغتيال

الاتصالات الفلسطينية