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الرباع محمد حمادة يهدي فلسطين ذهبية وبرونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال

الإثنين 09 مايو 2022 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرباع محمد حمادة يهدي فلسطين ذهبية وبرونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال



أثينا/سما/

 أهدى البطل محمد حمادة، اليوم الاثنين، فلسطين ميداليتين ذهبية وبرونزية ضمن مشاركته في بطولة العالم للشباب والناشئين لرفع الأثقال والتي تستضيفها اليونان خلال الفترة من 1 وحتى 11 من الشهر الجاري.

وتوج حمادة بالذهبية الأولى لفلسطين برفعه وزن 168 كجم في الخطف، والميدالية البرونزية في وزن 193 كجم نتر بمجموع عام 361 ليحتل المركز الثالث عالمياً.

ويعد الواعد حمادة من أبرز أبطال رفع الأثقال في فلسطين، وشارك العام الماضي في أولمبياد طوكيو 2020 دون أن يحصل على أي ميدالية لكن حقق نتائج لافتة وحسن من رقمه الشخصي.

 وكان الرباع حمادة قد خاض ثلاثة معسكرات تدريبية في الإمارات وروسيا، استعدادا للحدث الدولي الذي يضم نخبة من اللاعبين حول العالم.

#فلسطين #الرباع محمد حمادة

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