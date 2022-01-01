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"عطاء فلسطين" توزع مساعدات غذائية ومالية لمستحقيها

الإثنين 09 مايو 2022 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"عطاء فلسطين" توزع مساعدات غذائية ومالية لمستحقيها



غزة / سما /

نفذت جمعية عطاء فلسطين الخيرية حملتها الإغاثية "رمضان يجمعنا بالحب والعطاء" للعام 20 على التوالي، بتوزيع مساعدات غذائية ونقدية للأيتام والأسر العفيفة. وبدعم من بنك الأردن، بنك فلسطين، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، صندوق الوقف الخيري للمرحوم الحاج هاشم عطا الشوا، ومؤسسات دولية وفاعلي خير. واستهدفت الحملة 1000 أسرة من محافظتي الوسطى وخانيونس في قطاع غزه وقري الضفة الغربية. موزعة بنسبة 70% على أسر الأيتام، و30% على الأسر العفيفة.
 

وأفادت السيدة رجاء أبو غزالة، مؤسس ومدير عام عطاء فلسطين، ان الحملة ضمت 5 مشاريع منها توزيع طرودا غذائية وصحية، قسائم شرائية، مساعدات نقدية، وكفالات أيتام بكلفة إجمالية تصل حوالي 90.500 دولار أمريكي، وشكرت عطاء فلسطين ممثلة بالسيد مأمون أبو شهلا، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الجهات المانحة والبنوك والشركات لمشاركتهم بدعم الحملات الإغاثية للمساهمة في سد جزء من حاجة الأسر المحتاجة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يوجهونها.

#عطاء فلسطين #مساعدات

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