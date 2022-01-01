"عطاء فلسطين" توزع مساعدات غذائية ومالية لمستحقيها

وأفادت السيدة رجاء أبو غزالة، مؤسس ومدير عام عطاء فلسطين، ان الحملة ضمت 5 مشاريع منها توزيع طرودا غذائية وصحية، قسائم شرائية، مساعدات نقدية، وكفالات أيتام بكلفة إجمالية تصل حوالي 90.500 دولار أمريكي، وشكرت عطاء فلسطين ممثلة بالسيد مأمون أبو شهلا، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الجهات المانحة والبنوك والشركات لمشاركتهم بدعم الحملات الإغاثية للمساهمة في سد جزء من حاجة الأسر المحتاجة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يوجهونها.