(بالأسماء) الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022.

وأفادت بأن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلتين: الخامسة، والسادسة، من كشف المسافرين رقم (20/2022)، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (18/2022).

ودعت المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 08:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، وإجراء فحص "كورونا" للمسافرين من الكشف الجديد غدًا الأحد في مركز شهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كشف المسافرين (20/2022): اضغط هنا

كشف الجوازات المصرية (18/2022): اضغط هنا