نجاة الفنان السعودي طلال السدر من الموت (شاهد)

تعرض الفنان السعودي طلال السدر لحادث سير مروع أدى لدخوله في غيبوبة استمرت لخمسة عشر دقيقة.

وكشف طلال السدر من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأضرار التي تعرضت لها سيارته بالإضافة لتفاصيل الحادث حيث اكد أنه دخل بغيبوبة لمدة خمسة عشر دقيقة واستفاق بعدها وشعر أن جده ووالده المتوفيين أنهما يخرجانه من السيارة ليعود للحياة.

وقال طلال السدر في تعليقه على الفيديو: "اليوم بعد رحمة الله انقذني من الموت ابوي و جدي الله يرحمه و يسكنهم الجنة.. ذهبت في غيبوبه ١٥ دقيقة اثر اصتدامي في ال air bag و الديريكسون.. ثم بعد رحمة الله وحدة

شاهدت ابي رحمة الله عليه و جدي رحمة الله عليه يسحبونني خارج السيارة ومن ثم تنفست بقوه والحمدلله.. الحمدلله وحده لا شريك له".

وتفاعل متابعي طلال وأصدقائه وزملائه مع الخبر وتمنوا له الصحة والسلامة وقدموا له التهنئة بسلامته.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني كان مسلسل "اختراق" من آخر اعمال الفنان والمنتج طلال السدر كما شارك بمسلسل "بخور القصائد" في العام 2021 وهو من الأعمال التي قام بانتاجها.