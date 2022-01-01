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فيديو.. قبيلة سعودية تعفو عن قاتل ابنها وترفض 27 مليون دولار!

الإثنين 09 مايو 2022 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. قبيلة سعودية تعفو عن قاتل ابنها وترفض 27 مليون دولار!



وكالات / سما /

تنازلت قبيلة "آل شثين آل معجبة يام" في نجران بالمملكة العربية السعودية، عن حقها من قاتل ابنهم "مهدي"، دون قيد أو شرط، رافضةً ملايين الدولارات.

وقال ذوو المقتول في كلمتهم أمام جموع غفيرة : "أُعطينا 105 ملايين ريال (27 مليون دولار) للتنازل، ولكن ما عند الله خير وأبقى.. والله أعطاكم القضية لوجه الله تعالى دون شرط".

وبعد إعلان العفو، رفعت جموع القبائل المشاركة في الصلح، الراية البيضاء لذوي الدم "آل شثين آل معجبة يام" وسط ابتهالات وتكبيرات.

كما أظهر مقطع فيديو آخر، والدة المعفو عنه سعيدة بنت حمد، وهي توجه الشكر إلى "آل معجبة" عامة و"آل شثين" خاصة.

وقالت وهي ترفع الراية البيضاء: "بيَّض الله وجهكم آل معجبة، بيَّض الله وجهكم آل شثين.. سترتم أهلي وعتقتم ولدي، وأوجّه مرحباً لجميع القبائل بعيدة وقريبة.. بيّض الله وجهكم".

 

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