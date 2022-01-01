فوز وتعادل في مباريات الدرجة الأولى

غزة / سما /

حقق نماء فوزًا مهمًا على خدمات النصيرات بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة السادسة عشرة من دوري الدرجة الأولى.



وتقدم مروان علوان بالنتيجة لنماء بالهدف الأول في الدقيقة 22، فيما عزز أحمد الغزالي النتيجة بالهدف الثاني لنماء في الدقيقة 70، فيما قلص موسى أبو شريبين في الدقيقة 93.



وبهذا الفوز رفع نماء رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد خدمات النصيرات عند 32 نقطة وبقي في المركز الثاني.



وفي مباراة ثانية على ملعب فلسطين احتكم المجمع الإسلامي وضيفه أهلي النصيرات للتعادل السلبي بدون أهداف.



وفقد المجمع الإسلامي فرصة الاقتراب من أول مركزين للمنافسة على الصعود لكنه رفع رصيده إلى 26 نقطة وبقي في المركز الثالث، فيما رفع أهلي النصيرات رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع.