خدمات رفح يتعاقد مع مدرب جديد

غزة / سما /

أتم مجلس إدارة نادي خدمات رفح اتفاقه مع المدرب إسلام أبو عريضة لتولي تدريب الفريق وقيادته فيما تبقى من مباريات الموسم الحالي في الدوري الممتاز.

وسيعلن خدمات رفح خلال ساعات بنود الاتفاق بشكل رسمي مع الجهاز الفني الجديد المتوقع أن يشمل على سعيد الكرد وصابر حجاج معاونين لأبو عريضة ومحمود نصار مدرباً لحراس المرمى.

واتفق خدمات رفح مع المدرب والجهاز الفني الجديد على السعي لتحقيق مركز متقدم على جدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم ومحاولة السعي للمنافسة على اللقب حتى الأمتار الأخيرة.

يشار إلى أن خدمات رفح قبل استقالة المدرب محمود المزين الذي تولى تدريب الفريق هذا الموسم الذي يحتل فيه المركز الخامس برصيد 24 نقطة قبل 6 جولات على النهاية.