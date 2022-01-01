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ارسلت رسالة بداخلها رصاصة .. مسنة إسرائيلية تقف خلف تهديد بينت وعائلته

الإثنين 09 مايو 2022 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارسلت رسالة بداخلها رصاصة .. مسنة إسرائيلية تقف خلف تهديد بينت وعائلته



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية امرأة (65 عاما) من مدينة عسقلان (أشكلون) تنسب لها شبهات تهديد عائلة رئيس الحكومة، نفتالي بينيت.

وجاءت عملية الاعتقال، فيما إطار نشاط مشترك للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك" الذي شرع قبل عدة أسابيع التحقيق في تهديدات بالقتل وصلت إلى عائلة رئيس الحكومة بينيت، عبر ظرف يحوي عيارا ناريا، بحسب ما أعلنت الشرطة في بيان لها، اليوم الإثنين.

ووفقا لبيان الشرطة تم اعتقال المرأة صباح اليوم الإثنين، علما أن الشرطة أصدرت حين تلقت البلاغ عن التهديد أمرا بحظر نشر كافة التفاصيل المتعلقة بالتحقيق الجاري في هذه القضية، والمعلومات التي من شأنها أن تؤدي للكشف عن هوية المشتبه بهم.

وفي أعقاب رسالة تهديد بالقتل تحتوي على رصاصة سلاح حي استهدف عائلة رئيس الحكومة وتم تسليمها إلى الشرطة، تم فتح تحقيق في وحدة لاهف 433 بالتعاون مع جهاز الشاباك.

وأُرسلت رسالة التهديد إلى أحد أفراد أسرة رئيس الحكومة الإسرائيلية وليس إليه مباشرة، وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن عائلة بينيت تلقت التهديدات بالقتل في رعنانا حيث يعيش مع عائلته.

وسبق أن اعتقلت الشرطة العسكرية الإسرائيلية، جنديا في الجيش الإسرائيلي يشتبه بأنه هدد رئيس الحكومة بينيت، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر المجند الإسرائيلي تهديداته لبينيت في تعقيب على صفحة حزب "يش عتيد". بينما فتحت وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية فحصا ضد الجندي، الذي تبين لاحقا أنه لا يملك القدرة على الوصول إلى أسلحة "ولا يشكل خطرا"، وأفرج عنه لاحقا.

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