مانشستر سيتي يحسم صفقة هالاند .. تحديد موعد الإعلان الرسمي

وكالات / سما /

توصل مانشستر سيتي لاتفاق نهائي مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، وذلك بحسب ما أكدته صحيفة “ذا أتلتيك” صباح اليوم الاثنين.

ونجح مانشستر سيتي في التفوق على جميع منافسيه بصفقة هالاند، على رأسهم ريال مدريد الذي ارتبط بالتعاقد مع اللاعب منذ عدة أشهر، وهذا نتيجة إصرار المدرب بيب جوارديولا على ضم مهاجم من الطراز الرفيع.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هالاند وافق على جميع البنود في العرض المقدم إليه من مانشستر سيتي، دون الكشف عن الراتب الذي سيتقاضاه اللاعب في ملعب الاتحاد.

وبعث مانشستر سيتي رسالة لبوروسيا دورتموند بأنه سيقوم بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند، والذي يبلغ 75 مليون يورو، وذلك بعد أن تم التوصل لاتفاق مع اللاعب.

وأضاف التقرير أنه من المقرر أن يعلن مانشستر سيتي عن التعاقد مع هالاند خلال الأسبوع الجاري، وهذا ما يتوافق أيضاً مع تصريحات سيباستيان كيل مدير دورتموند الذي أكد على أن المهاجم النرويجي سيعلن عن قراره خلال بضعة أيام.