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الكشف عن قيمة آخر عرض قدمه ريال مدريد لضم مبابي

الإثنين 09 مايو 2022 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن قيمة آخر عرض قدمه ريال مدريد لضم مبابي



وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي إسباني ، تفاصيل آخر عرض قدمه نادي ريال مدريد للفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ولم يحسم النجم الفرنسي مستقبله حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة "البايس" الإسبانية، فإنه عقب إقصاء سان جيرمان من دوري الأبطال، قدم ريال مدريد عرضًا لمبابي في منتصف آذار/مارس الماضي للانتقال إلى سانتياجو برنابيو.

وأشارت إلى أن العرض يتضمن حصول مبابي على مكافأة توقيع تبلغ 180 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب صافٍ 40 مليون يورو سنويًا، و50% من حقوق الصور الخاصة باللاعب الفرنسي.

ووفقًا لمصادر مقربة من اللاعب الفرنسي، فإن مبابي رأى أن عرض ريال مدريد الأكثر سخاء في تاريخ كرة القدم، بسبب مكافأة التوقيع الكبيرة، لكنه كان محبطًا من جزئية التخلي عن 50% من حقوق الصور الخاصة به.

#كيليان مبابي #ريال مدريد #باريس سان جيرمان

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