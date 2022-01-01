ميلان يستعيد الصدارة من الإنتر بفوزه المثير على فيرونا بثلاثية

وكالات / سما /

حقق فريق ميلان انتصاراً مستحقاً ومهماً على مضيفه فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن فعاليات الجولة 36 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

واستضاف فيرونا منافسه ميلان مساء أمس الأحد على أمل تعطيل الروسونيري الذي كان يسعى لتحقيق نقاط المباراة الثلاث لاستعادة الصدارة من جديد.

ونجح رجال المدرب ستيفانو بيولي في تحقيق الفوز على فيرونا بعد أن كان أصحاب الأرض متقدمين بهدفٍ نظيف.

وافتتح فيرونا أهداف المباراة بالدقيقة 38 من عمر الشوط الأول عبر اللاعب فاروني بعد دقائق قليلة من إلغاء هدف ساندرو تونالي.

ولكن نجم ميلان تونالي الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم عاد بقوة بتسجيل هدف التعادل بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع بالشوط الأول بعد تمريرة سحرية من البرتغالي رافايل لياو.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد الدقيقة 49، عاد تونالي من جديد لتسجيل هدف التقدم بصناعة البرتغالي المتألق لياو.

وفي الدقيقة 86، أطلق الظهير الإيطالي فلورينزي رصاصة الرحمة على فيرونا بتسجيله الهدف الثالث لينتهي اللقاء بفوز مستحق للروسونيري بثلاثة أهداف.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ميلان للنقطة 80 في المركز الأول بينما تجمد رصيد فيرونا عند النقطة 52 في المركز التاسع.