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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 09 مايو 2022 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف) الصادرة اليوم الإثنين. 

* "يديعوت أحرونوت":

  • إلقاء القبض على منفذي عملية العاد.. 62 ساعة بدون ماء ولا طعام  

  • مستوطن يقتل فلسطينيا بالقرب من مستوطنة تكوع  

  • صراع البقاء في الكنيست لحكومة بينت  

  • نتنياهو: لن تكون هناك صفقة بالمحكمة وسنعمل على إسقاط الحكومة  

* "معاريف":

  • مستوطن من تكوع يقتل فلسطينيا  

  • قائد جيش الاحتلال يتخوف من تنفيذ عمليات جديدة ويصدر أوامره بزيادة وتيرة الحملات العسكرية في الضفة  

  • المعارضة في إسرائيل: كان يجب قتل منفذي عملية إلعاد  

  • اتهام شابين من شعفاط بحرق علم إسرائيل  

  • اليوم تقديم اقتراح حجب الثقة عن حكومة بينت  

  • المتهم نتنياهو سيمثل غدا أمام القضاة  

* "هآرتس":

  • عموس هرئيل المحلل الاستراتيجي يكتب: الأزمة السياسية قد تدفع بينت إلى اتخاذ قرارات غير مسبوقة "ضد الإرهاب"  

  • اليوم افتتاح الدورة الصيفية للكنيست والائتلاف في صراع البقاء  

  • لا مكان للميليشيات في المدن المختلطة

#الصحف الإسرائيلية

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