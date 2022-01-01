أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف) الصادرة اليوم الإثنين.
* "يديعوت أحرونوت":
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إلقاء القبض على منفذي عملية العاد.. 62 ساعة بدون ماء ولا طعام
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مستوطن يقتل فلسطينيا بالقرب من مستوطنة تكوع
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صراع البقاء في الكنيست لحكومة بينت
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نتنياهو: لن تكون هناك صفقة بالمحكمة وسنعمل على إسقاط الحكومة
* "معاريف":
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مستوطن من تكوع يقتل فلسطينيا
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قائد جيش الاحتلال يتخوف من تنفيذ عمليات جديدة ويصدر أوامره بزيادة وتيرة الحملات العسكرية في الضفة
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المعارضة في إسرائيل: كان يجب قتل منفذي عملية إلعاد
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اتهام شابين من شعفاط بحرق علم إسرائيل
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اليوم تقديم اقتراح حجب الثقة عن حكومة بينت
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المتهم نتنياهو سيمثل غدا أمام القضاة
* "هآرتس":
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عموس هرئيل المحلل الاستراتيجي يكتب: الأزمة السياسية قد تدفع بينت إلى اتخاذ قرارات غير مسبوقة "ضد الإرهاب"
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اليوم افتتاح الدورة الصيفية للكنيست والائتلاف في صراع البقاء
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لا مكان للميليشيات في المدن المختلطة