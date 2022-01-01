هيئة الأسرى: 154 قرار اعتقال إداري خلال نيسان الماضي

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت (154) أمر اعتقال إداري لمدد تتراوح ما بين (شهرين إلى ستة أشهر) قابلة للتجديد عدة مرات، خلال شهر نيسان الماضي.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن من بين قرارات الاعتقال الإداري الصادرة (68) أمرا جديدا، و(86) أمر تجديد.

ولفتت إلى أن الاعتقال الإداري ما هو إلا أداة قاسية يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، محاولا توجيه التهم الباطلة لهم من أجل التضييق عليهم، وبسبب هذه السياسة العنصرية يخوض الأسرى العديد من المعارك لإسقاطها، من بينهم الأسير خليل عواودة (40 عاماً) والذي يخوض معركته مع الأمعاء الخاوية لليوم 68 رفضاً لاعتقاله الإداري، في ظل وضع صحي خطير، حيث تحتجزه سلطات الاحتلال داخل عيادة سجن الرملة.

فيما يواصل الأسير رائد ريان (28 عاماً) إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 33 على التوالي، وتحتجزه سلطات الاحتلال بزنازين عوفر بظروف اعتقالية وصحية صعبة.

وفي الوقت ذاته يواصل بقية الأسرى الإداريين برنامجهم النضالي تحت شعار (قرارنا حرية) والمتمثل في مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم (129) على التوالي.