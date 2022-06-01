"أونروا" تنشر مواعيد وجدول الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني

غزة/ سما /

نشرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الاثنين، مواعيد وجدول الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022، للصفوف من الخامس وحتى التاسع.

ووفقًا لما ورد في جدول الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني، فإن امتحان اللغة العربية يبدأ في تاريخ 24 مايو الجاري، ويستمر ساعة ونصف، حيث يكون للفترة الصباحية من الساعة الثامنة وحتى الساعة التاسعة والنصف، فيما يكون للفترة المسائية من الساعة الثانية عشر وحتى الثالثة عشر والنصف مساءً.

وأوضحت (أونروا)، أن امتحان التربية الفنية سيعقد يوم الاثنين الموافق 23 مايو 2022 أثناء الدوام المدرسي في الحصة الرابعة وينصرف الطلاب بعدها، فيما تعقد امتحانات الفترة المتوسطة للمدارس العاملة بنظام الثلاث فترات الساعة 10:00 صباحا وحتى الساعة 11:30.

وتابعت:" يداوم طلاب الصفوف من الأول حتى الرابع في نفس مواعيد الامتحانات بحسب فترة دوامهم لاستكمال إجراءات التقويم الواقعي، فيما تبدأ إجازة الطلاب صباح يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر يونيو 2022".

وأشارت إلى أن أعضاء الهيئات التدريسية يبدأ دوامهم في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا اعتبارا من يوم الأربعاء 01/06/2022، مبينة أنه يتم إدخال العلامات على الشبكة فور الانتهاء من تصحيح الامتحانات ومراجعتها وينتهي ذلك يوم الأحد الموافق 05/06/2022 الساعة الثانية عشر.

وأكدت أنه سيتم توزيع الشهادات يوم الاثنين 06/06/2022 ، فيما تبدا إجازة المعلمين يوم الثلاثاء 07/06/2022.