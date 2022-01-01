الاحتلال يعتقل مواطنين من قراوة بني حسان ويغلق مدخلي قرية حارس

سلفيت / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين من بلدة قراوة بني حسان، وأغلقت مدخلي قرية حارس.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت قراة بني حسان واعتقلت المواطنين ساهر عمار مرعي (20 عاما)، وعوض مصطفى مرعي (23عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية حارس غرب سلفيت، وأغلقت مدخليها الرئيسيين .

وقال رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة : إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأضاف: أن قوات الاحتلال أغلقت مدخلي القرية الرئيسيين وأعاقت حركة المواطنين ومنعتهم من الدخول والخروج منها.