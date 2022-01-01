إذاعة الجيش الإسرائيلي : إغلاق معبر "إيرز" رسالة للسنوار

القدس المحتلة / سما /

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، إن السلطات الإسرائيلية تعتزم الاستمرار في إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة .

وأوضحت إذاعة الجيش، إنه "في المؤسسة الأمنية يعتزمون الاستمرار في إغلاق معبر إيريز أمام دخول العمال من غزة لبضعة أيام أخرى على الأقل".

وأضافت أن "الإغلاق لن يكون لفترة قصيرة كما حدث في المرة الماضية".

ونقلت الإذاعة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الهدف من استمراراغلاق المعبر ارسال رسالة ليحيى السنوار "رئيس حركة حماس في غزة" بأنه إذا استمر في نشاطه التحريضي، فإن غزة ستدفع الثمن أيضا".