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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الإثنين 09 مايو 2022 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول الهيكل المزعوم.

وفي غضون ذلك، توالت الدعوات المقدسية التي تحث على شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه.

يذكر ان شابا من بلدة عبوين شمال غرب رام الله، أصيب بجروح خطيرة، بعد ان اطلق جنود الاحتلال النار عليه، أثناء تواجده في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

#المسجد الأقصى #مستوطنون

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