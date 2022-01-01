رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس، الصادرة اليوم الإثنين، خبر استشهاد مواطنين في طولكرم وبيت لحم وإصابة آخر في القدس.

كما أبرزت أيضا تأكيد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن السيادة على القدس ومقدساتها هي لدولة فلسطين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- شهيدان في طولكرم وبيت لحم وإصابة آخر بجروح بالغة في القدس

- الرئاسة: السيادة على القدس ومقدساتها هي لدولة فلسطين

- فلسطين تقلد المقرر الخاص السابق لحقوق الإنسان وسام "نجمة القدس الكبرى"

- اعتقال منفذي هجوم "إلعاد" في تل أبيب ونادي الأسير يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيريهما

- نقل الأسير ناصر أبو حميد إلى المستشفى بشكل عاجل

- الاحتلال يرفع الإغلاق المفروض على الضفة باستثناء رمانة ويبقيه على غزة

- الكويت تحذر من تداعيات تنفيذ الاحتلال مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية

- "التعاون الإسلامي" تدعو المجتمع الدولي لتنفيذ قراراته ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية

- "ايباك" يتهم الناطقة الجديدة باسم البيت الأبيض بـ"معاداة السامية"

- الوزير بشارة في بروكسل لاستعراض المالية العامة الفلسطينية

* "الأيام":

- شهيدان في طولكرم وبيت لحم وإصابة شاب بجروح بالغة في القدس

- الـرئاسـة: الـسيـادة علـى الـقـدس ومقدساتها هي لدولة فلسطين

- إشتية: جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا تستوجب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي

- إسرائيل تعلن اعتقال منفذي عملية إلعاد بعـد ثلاثـة أيـام مـن المطـاردة والتمشيط

- استـمـرار إغـلاق معـبـر "إيرز" وتعـزيـزات شرق القطاع والطائرات تنفذ غارات وهمية

- أهـالـي حـارس يتـصـدون لاعتـداء اسـتيطانـي والاحتلال يخطر بهدم بناية سكنية في سلوان

- قوات الاحتلال تقتحم منزلي منفذي عملية "إلعاد" في رمانة ووقوع مواجهات

- بينيت يؤكد رفض "أي تدخل أجنبي" في قرارات حكومته بشأن الحرم القدسي

- نقل الأسير أبو حميد مجددا إلى المستشفى بعد تدهور صحته

- 60 مفقـودًا إثـر قصـف روسي شرق أوكرانيا وخشية من هجوم وشيك على آزوفستال

* "القدس":

- شهيدان في طولكرم وتقوع وإصابة شاب بالقدس

- اعتقال منفذي عملية "إلعاد" في منطقة رأس العين، مداهمة رمانة وأخذ قياسات منزليهما تمهيدا لهدمهما

- الموافقة على بناء 1600 وحدة استيطانية في مداخل المناطق الصناعية بالقدس

- اقتحام الأقصى ومنع العشرات من أداء صالة الفجر

- بينيت: نرفض تدخل الأردن في إدارة الأقصى

- خلافات بين بينيت وغانتس بشأن تنفيذ عملية عسكرية

- إسرائيل اتخذت قرار البناء الاستيطاني في أعقاب مفاوضات مطوله مع واشنطن

- نقل الأسير أبو حميد للمستشفى بشكل عاجل

- "إيباك" يتهم الناطقة الجديدة باسم البيت الأبيض بـ"معاداة السامية"