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مقتل شاب بطلق ناري في الخليل

الإثنين 09 مايو 2022 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب بطلق ناري في الخليل



رام الله / سما /

قتل الشاب مصطفى ماجد الرحبي (20 عاما)، من مدينة الخليل فجر اليوم الإثنين، فيما باشرت النيابة العامة والشرطة إجراءاتها القانونية في واقعة وفاته.

وأعلن الأطباء في مستشفى محمد علي المحتسب عن مقتل شاب جراء إصابته بالرصاص.

وذكرت مصادر محلية، أن شجارا اندلع بين عائلتين في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، أطلقت فيه النيران من أسلحة نارية، وقد أصيب الشاب مصطفى ماجد الرحبي في العشرينيات من عمره برصاصة قاتلة، ليقع ضحية للشجار المسلح.

وأكدت مصادر محلية، أن الضحية الرجبي، لا توجد له اية صلة بالشجار المندلع بين عائلتين في تلك المنطقة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن تم نقل الشاب إلى المستشفى الاهلي نتيجة اصابته بجروح خطيرة في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وقد أعلن الأطباء عن وفاته في وقت لاحق متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها.

وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان لاستكمال الإجراءات القانونية وفقا للأصول.

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