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ارتفاع على درجات الحرارة

الإثنين 09 مايو 2022 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع على درجات الحرارة



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، صافيا حارا نسبيا وجافا نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو صافيا ومعتدلاً نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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