مصادر فلسطينية: الشاب المصاب في باب العامود بحالة خطيرة

القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر فلسطينية ان الشاب الفلسطيني نذير دار علي 20 عاماً، من قرية عبوين شمال مدينة رام الله، يرقد في مستشفى "هداسا عين كارم"، بوضع صحي صعب، بعد إطلاق النار عليه داخل غرفة المراقبة المقامة عند مدخل باب العامود في القدس.

ومن المقرر تمديد توقيف المصاب يوم غد خلال جلسة غيابية.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على الشاب خلال احتجازه وتفتيشه داخل غرفة المراقبة.

وأغلقت قوات الاحتلال شوارع "باب العامود، السلطان سليمان، باب الساهرة، ونابلس"، لأكثر من ساعتين، واعتدت خلالها على المتواجدين من النسوة والأطفال وكبار السن، بالضرب والدفع، ومنعت الدخول إلى البلدة القديمة، أو الخروج منها، واحتجزت العشرات من الأهالي ومنعتهم التوجه إلى منازلهم وأعمالهم.