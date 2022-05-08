الكويت تُحذِّرُ من تداعيات تنفيذ الاحتلال مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية

الكويت/سما/

حذَّرت الكويت من تداعيات تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي الغاشم مخططاته ومشاريعه الاستيطانية ببناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وتدمير 12 قرية فلسطينية بمحافظة الخليل، وتهجير 4000 فلسطيني عن قراهم ومنازلهم.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم الأحد، أن هذه الخطط الاستيطانية التي تعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرار 2334، تشكل تقويضا لأسس السلام وللجهود الدولية الساعية إلى حل هذه القضية وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وتحقيق السلام العادل والشامل وحل الدولتين.

وأكدت الوزارة موقف الكويت المبدئي والثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.