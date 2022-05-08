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المالكي يطلع زعيمة المعارضة الإيرلندية على تطورات الأوضاع الفلسطينية

الأحد 08 مايو 2022 11:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يطلع زعيمة المعارضة الإيرلندية على تطورات الأوضاع الفلسطينية



رام الله/سما/

 أطلع وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، اليوم الأحد، زعيمة حزب الشين فين، أكبر الأحزاب الإيرلندية المعارضة، ماري لو، على تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لترسيخ منظومة الأبارتهايد والاستعمار، من خلال الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، والترحيل القسري، والإعدامات الميدانية، خاصة في مدينة القدس، وما تقوم به في مسافر يطا، وأريحا، وغيرها من مدن فلسطين.

وأشار المالكي، خلال لقائه ماري لو، في سفارة دولة فلسطين، إلى التاريخ المشترك مع إيرلندا، وأهمية دورها- الدولة الصديقة بقيادتها وشعبها- وخاصة دورها كدولة عضو في مجلس الأمن الدولي، وفي الاتحاد الأوروبي، لتحويل القرارات الدولية إلى إجراءات عملية تسهم في حماية الشعب الفلسطيني، ومساءلة إسرائيل ومحاسبتها، بالإضافة إلى إمكانية أن تعلب دور في إعادة تفعيل العملية السياسية على أسس الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وتحقيق حل الدولتين.

وأكد المالكي دور الأحزاب السياسية والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان من الاعتداءات ومنع سياسة المعايير المزدوجة، واتخاذ القرارات وسن التشريعات التي تدعم مواجهة الاحتلال غير الشرعي، وتعزيز وترسيخ حقوق الإنسان، وتفعيل مسارات المساءلة والمحاسبة.

بدورها، أكدت ماري لو دعمها للنضال المشروع للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وأن إيرلندا وشعبها وأحزابها تقف مع الحق الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

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#رياض المالكي #الاوضاع الفلسطينية

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