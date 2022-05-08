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اشتية: جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا تستوجب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي

الأحد 08 مايو 2022 11:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا تستوجب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي



رام الله/سما/

 قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الجرائم المروعة التي يقترفها جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا تستوجب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي، لوقف إرهاب الاحتلال المنظم وتوفير الحماية الدولية لشعبنا من بطش فائض القوة العمياء الذي لن ينال من عزيمة شعبنا وإصراره على حماية أرضه والذود عن مقدساته مهما غلت التضحيات.

وأكد اشتية، مساء اليوم الأحد، أن عقيدة التوحش تستبد بجنود الاحتلال الذين يمارسون الإعدامات الميدانية بحق أبنائنا، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكبها والتي كان آخرها ارتقاء الشهيد محمود سامي خليل عرام (27 عاما) مساء اليوم جنوب طولكرم.

وتقدم اشتية من ذوي الشهيد عرام بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

#رئيس الوزراء #محمد اشتية

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