المقاومة في غزة ترفع درجة الاستنفار والاستعداد في صفوفها لهذا السبب...

غزة/سما/

رفعت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، درجة الاستنفار والاستعداد في صفوفها تحسبا لأي غدر من الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت مصادر في المقاومة للميادين" تزامناً مع المناورة الأركانية التي يجريها العدو ، المقاومة في قطاع غزة ترفع درجة الاستنفار والاستعداد لإمكانية غدر الاحتلال.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي تنفيذه مناورة أركانية كبيرة، يوم غد الاثنين، كانت قد أجلت من العام الماضي بسبب معركة “سيف القدس” مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضح المراسل العسكري لموقع “واللا” العبري أمير بوخبوط أن “مناورة هيئة الأركان العامة الكبيرة التي تم تأجيلها العام الماضي بسبب “عملية حارس الأسوار” ستبدأ غدا”.

وبين أنه “في المرحلة الأولى ستبدأ كمناورة هيئة أركان، ووفقًا للواقع الأمني والتقييمات ستتطور وتمتد لتشمل جميع القيادات والأذرع والأقسام”.

يشار إلى أن جيش الاحتلال سينظم هذه المناورة بالتزامن مع التصعيد الكبير في الأراضي الفلسطينية وتصاعد العمليات الفدائية.

كما تأتي المناورة في ذروة التهديدات الإسرائيلي باغتيال قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار وقادة في المقاومة، ووعيد كتائب القسام الجناح العسكري لحماس الاحتلال من مغبة الإقدام على هذه الخطوة.