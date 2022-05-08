مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بمدينة عرابة

الجليل/سما/

قُتل الشاب بكر وليد عاصلة، يبلغ 28 عاما من العمر، متأثرا بجراحه الحرجة في جريمة إطلاق نار بمدينة عرابة في منطقة البطوف، مساء اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 21:51، حول مصاب في حادث عنف بعرابة، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته في المكان".

وذكر أحد المضمدين، أن "الشاب كان فاقدا للوعي وعانى جروحا حرجة، وقد باءت محاولات إنعاشه بالفشل وأقر وفاته في المكان".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وادعت أنها تلقت بلاغا حول إطلاق النار على شاب خلال تواجده داخل سيارة في منطقة مفتوحة، وشرعت بأعمال البحث وراء الجناة فيما لم تتضح الخلفية بعد.

27 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

تواصلت أعمال العنف والجريمة في العديد من البلدات العربية في البلاد، على الرغم من التواجد المكثف للشرطة في بعض المناطق التي شهدت شجارات وتوترات وجرائم قتل، في الآونة الأخيرة.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام 2022 الجاري ولغاية الآن، بلغ 27 قتيلا،