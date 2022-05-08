  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إذاعة عبرية تكشف فحوى رسالة خاصة بعثها وزير إسرائيلي لوزير الخارجية الإماراتي (صورة)

الأحد 08 مايو 2022 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
إذاعة عبرية تكشف فحوى رسالة خاصة بعثها وزير إسرائيلي لوزير الخارجية الإماراتي (صورة)



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الأحد بأن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج بعث برسالة خاصة إلى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وأكدت إذاعة الجيش الاسرائيلي  أن فريج قد سلم محمد آل خاجة السفير الإماراتي في تل أبيب، رسالة تقضي بمحاولة تخفيف الحكم عن إسرائيلية من عرب 48 تدعى فداء كيوان.

وكانت محكمة إماراتية قد أصدرت حكما بالإعدام على المواطنة  فداء كيوان بعد رصد الشرطة الإماراتية لحيازتها نصف كيلوغرام من الكوكايين في شقتها التي تقيم فيها في البلاد.

يشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

 
#الامارات #عيساوي فريج #عبد الله بن زايد آل نهيان

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: غانتس يرد على الدعوات الإسرائيلية باغتيال السنوار

صور وفيديو : الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال منفذي عملية "إلعاد"

أسعار صرف العملات

اعلام اسرائيلي: هذا ما سيناقشه الكابينيت الليلة

فيديو: "سيجارة الرفاعي" تثير غضب الإسرائيليين

عائلة المعتقل صبيحات : هذا ما دفع ابننا لتفيذ عملية "إلعاد"

الإعلام الإسرائيلي يهاجم المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض

الأخبار الرئيسية

photo_2022-05-08_18-57-18

شهيد برصاص مستوطن في بيت لحم

photo_2022-05-08_18-00-17

محدث: الاحتلال يصيب شابا من رام الله بزعم تنفيذه عملية طعن بالقدس (فيديوهات)

استشهاد شاب من خانيونس قرب طولكرم

اتصالات جديدة..صحيفة: رسائل إسرائيلية بعدم اغتيال السنوار.. والمقاومة لا تأمن وعود الاحتلال

تفاصيل جديدة..هكذا نفذ الرفاعي وأبو شقير "عملية إلعاد"

الاتصالات الفلسطينية