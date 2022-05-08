  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة بغزة تقرر منع اقامة الحفلات وكل مصادر الازعاج حتى انتهاء امتحانات الثانوية العامة

الأحد 08 مايو 2022 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة بغزة تقرر منع اقامة الحفلات وكل مصادر الازعاج حتى انتهاء امتحانات الثانوية العامة



غزة/سما/

قررت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء يوم الأحد، منع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة، ومنع مكبرات الصوت وكل مصادر الإزعاج مع قرب امتحانات الثانوية العامة.

وقالت الشرطة الفلسطينية في بيان صحفي "حرصاً على توفير الأجواء الملائمة وحفاظاً على حالة السكينة والطمأنينة العامة لطلبتنا الأعزاء تزامناً مع قرب امتحانات الثانوية العامة، قررت قيادة الشرطة منع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة، ومنع مكبرات الصوت وكل مصادر الإزعاج، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 15 مايو 2022 وحتى انتهاء امتحانات الثانوية العامة".

وأضافت: "ستتابع الشرطة تنفيذ القرار في جميع محافظات قطاع غزة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: غانتس يرد على الدعوات الإسرائيلية باغتيال السنوار

صور وفيديو : الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال منفذي عملية "إلعاد"

أسعار صرف العملات

اعلام اسرائيلي: هذا ما سيناقشه الكابينيت الليلة

فيديو: "سيجارة الرفاعي" تثير غضب الإسرائيليين

عائلة المعتقل صبيحات : هذا ما دفع ابننا لتفيذ عملية "إلعاد"

الإعلام الإسرائيلي يهاجم المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض

الأخبار الرئيسية

المقاومة في غزة ترفع درجة الاستنفار والاستعداد في صفوفها لهذا السبب...

photo_2022-05-08_18-57-18

شهيد برصاص مستوطن في بيت لحم

photo_2022-05-08_18-00-17

محدث: الاحتلال يصيب شابا من رام الله بزعم تنفيذه عملية طعن بالقدس (فيديوهات)

استشهاد شاب من خانيونس قرب طولكرم

اتصالات جديدة..صحيفة: رسائل إسرائيلية بعدم اغتيال السنوار.. والمقاومة لا تأمن وعود الاحتلال

الاتصالات الفلسطينية