الشرطة بغزة تقرر منع اقامة الحفلات وكل مصادر الازعاج حتى انتهاء امتحانات الثانوية العامة

غزة/سما/

قررت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء يوم الأحد، منع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة، ومنع مكبرات الصوت وكل مصادر الإزعاج مع قرب امتحانات الثانوية العامة.

وقالت الشرطة الفلسطينية في بيان صحفي "حرصاً على توفير الأجواء الملائمة وحفاظاً على حالة السكينة والطمأنينة العامة لطلبتنا الأعزاء تزامناً مع قرب امتحانات الثانوية العامة، قررت قيادة الشرطة منع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة، ومنع مكبرات الصوت وكل مصادر الإزعاج، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 15 مايو 2022 وحتى انتهاء امتحانات الثانوية العامة".

وأضافت: "ستتابع الشرطة تنفيذ القرار في جميع محافظات قطاع غزة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".