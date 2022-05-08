شهيد برصاص مستوطن في بيت لحم

بيت لحم/سما/

استشهد شاب فلسطيني ، مساء اليوم الاحد ، برصاص مستوطن اسرائيلي، في مستوطنة تقوع المقامة على أراضٍ فلسطينية شرقي مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر عبرية "بأن مستوطن اسرائيلي أطلق النار صوب 4 شبان فلسطينيين داخل مستوطنة تقوع واستشهد أحدهم وانسحب الآخرين".

و أعلنت القناة "14" الإسرائيلية، عن استشهاد مواطن فلسطيني برصاص مستوطن، بدعوى "محاولته التسلل إلى مستوطنة تقوع.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن قوات الاحتلال فتحت، مساء اليوم الأحد، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه شاب فلسطيني، بزعم اقتحامه مستوطنة "تقوع" شرق مدينة بيت لحم.

وقالت الصحيفة، إنه تم "إطلاق النار على فلسطيني تسلل إلى مستوطنة تقوع، وتم تحييده".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه قد "صدرت تعليمات لسكان مستوطنة تقوع بالتزام المنازل خوفًا من تسلل إلى المستوطنة بعد أن دخل مشتبه به إلى منزل في المستوطنة، وأصيب بالرصاص".