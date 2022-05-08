  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهيد برصاص مستوطن في بيت لحم

الأحد 08 مايو 2022 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد برصاص مستوطن في بيت لحم



بيت لحم/سما/

استشهد شاب فلسطيني ، مساء اليوم الاحد ، برصاص مستوطن اسرائيلي، في مستوطنة تقوع المقامة على أراضٍ فلسطينية شرقي مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر عبرية "بأن مستوطن اسرائيلي أطلق النار صوب 4 شبان فلسطينيين داخل مستوطنة تقوع واستشهد أحدهم  وانسحب الآخرين".

و أعلنت القناة "14" الإسرائيلية، عن استشهاد مواطن فلسطيني برصاص مستوطن، بدعوى "محاولته التسلل إلى مستوطنة تقوع.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن قوات الاحتلال فتحت، مساء اليوم الأحد، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه شاب فلسطيني، بزعم اقتحامه مستوطنة "تقوع" شرق مدينة بيت لحم.

وقالت الصحيفة، إنه تم "إطلاق النار على فلسطيني تسلل إلى مستوطنة تقوع، وتم تحييده".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه قد "صدرت تعليمات لسكان مستوطنة تقوع بالتزام المنازل خوفًا من تسلل إلى المستوطنة بعد أن دخل مشتبه به إلى منزل في المستوطنة، وأصيب بالرصاص".

#بيت لحم

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: غانتس يرد على الدعوات الإسرائيلية باغتيال السنوار

صور وفيديو : الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال منفذي عملية "إلعاد"

أسعار صرف العملات

اعلام اسرائيلي: هذا ما سيناقشه الكابينيت الليلة

فيديو: "سيجارة الرفاعي" تثير غضب الإسرائيليين

عائلة المعتقل صبيحات : هذا ما دفع ابننا لتفيذ عملية "إلعاد"

مسيرة حاشدة بخانيونس تضامنًا مع السنوار (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

photo_2022-05-08_18-00-17

الاحتلال يعدم شابا فلسطينيا بزعم تنفيذه عملية طعن بالقدس (فيديوهات)

استشهاد شاب من خانيونس قرب طولكرم

اتصالات جديدة..صحيفة: رسائل إسرائيلية بعدم اغتيال السنوار.. والمقاومة لا تأمن وعود الاحتلال

تفاصيل جديدة..هكذا نفذ الرفاعي وأبو شقير "عملية إلعاد"

16277a62894c4c_LHMNPJQFOGKIE

عائلة المعتقل صبيحات : هذا ما دفع ابننا لتفيذ عملية "إلعاد"

الاتصالات الفلسطينية