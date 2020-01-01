اعتقال 314 مقيما غير شرعي في "اسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، اعتقال 314 مقيما غير شرعي في أنحاء متفرقة من البلاد خلال اليومين الماضيين.



وقالت الشرطة في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنها اعتقلت 314 مقيما بشكل غير قانوني خلال عطلة نهاية الأسبوع وألقت القبض على 40 آخرين ساعدوا في تشغيلهم وإيوائهم.



وأوضحت أن ذلك جاء في إطار "عملية خاصة من قبل متطوعي الشرطة وشرطة حرس الحدود لتحديد أماكن المقيمين غير الشرعيين في جميع أنحاء البلاد، بالتوازي مع منفذي عملية إلعاد".

وفي وقت سابق اعتقلت قوات الاحتلال صبحي صبيحات وأسعد الرفاعي، من بلدة رمانة قضاء جنين، اليوم بعد مطاردة استمرت لعدة أيام بتهمة تنفيذهما عملية في مستوطنة "إلعاد" أدت لمقتل ثلاثة مستوطنين.



وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الأول (الجمعة)، إطلاق عملية واسعة على مستوى البلاد لإلقاء القبض على المقيمين غير الشرعيين.



وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية نقلا عن قائد الشرطة يعقوب (كوبي) شبتاي، قوله: "الشرطة ستطلق عملية وطنية للقبض على المقيمين غير الشرعيين ومن يساعدهم".

وأضاف شبتاي: "سنزيد من تواجد الشرطة في جميع أنحاء البلاد في نهاية هذا الأسبوع".



وفقا لبيانات سلطة السكان والهجرة، في نهاية عام 2020 كان هناك 116324 عاملا أجنبيا في إسرائيل - منهم 98.188 عامل قانوني (84%) و18136 غير شرعي (16%)، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.



لكن تقريرا للكنيست صدر في 2020 أفاد بأنه في مارس/آذار من ذات العام، كان هناك نحو 323.800.000 عامل أجنبي، بمن فيهم مواطنون فلسطينيون، في إسرائيل، منهم حوالي 63% بشكل قانوني.



ووقتها أظهر التقرير أن حوالي 28% من الأجانب المقيمين في "إسرائيل" بدون تأشيرة صالحة هم متسللون، جميعهم تقريبا من إريتريا والسودان، و15% عمال أجانب غير شرعيين.



