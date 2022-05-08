حماس: لا سيادة ولا شرعية على أرض فلسطين إلا لشعبنا وتصريحات بينيت مجرد أحلام

غزة/سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزّت الرّشق رفض الحركة بشكل قاطع تصريحات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، والتي زعم فيها أنَّ الكيان الصهيوني هو صاحب "السيادة" على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

واعتبر الرشق تلك التصريحات تعدّياً صارخاً على حقوق شعبنا المقدّسة، وعلى الرعاية الأردنية الهاشمية للمسجد الأقصى المبارك، واستهتاراً بكلّ الأعراف والمواثيق الدولية، ما يستدعي تحرّكاً عاجلاً لإدانتها وتجريمها ووقفها بكل الوسائل المتاحة.

وجدد تأكيده أنَّ حكومة الاحتلال لا تملك الحق ولا القرار في السيادة على القدس والمسجد الأقصى، مبينا أن هذه التصريحات ما هي إلاّ محاولة يائسة لفرض واقع غير موجود إلاّ في أحلامهم.

ونوه الرشق أنه لا سيادة ولا شرعية على أرض فلسطين التاريخية إلاّ لشعبنا الفلسطيني الذي سيحمي كلّ شبر من أرضها المباركة، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وشدد على أن شعبنا سيدافع عن أرضه بالمقاومة الشاملة، حتّى تحريرها والعودة إليها وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.