  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: لا سيادة ولا شرعية على أرض فلسطين إلا لشعبنا وتصريحات بينيت مجرد أحلام

الأحد 08 مايو 2022 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: لا سيادة ولا شرعية على أرض فلسطين إلا لشعبنا وتصريحات بينيت مجرد أحلام



غزة/سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزّت الرّشق رفض الحركة بشكل قاطع تصريحات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، والتي زعم فيها أنَّ الكيان الصهيوني هو صاحب "السيادة" على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

واعتبر الرشق تلك التصريحات تعدّياً صارخاً على حقوق شعبنا المقدّسة، وعلى الرعاية الأردنية الهاشمية للمسجد الأقصى المبارك، واستهتاراً بكلّ الأعراف والمواثيق الدولية، ما يستدعي تحرّكاً عاجلاً لإدانتها وتجريمها ووقفها بكل الوسائل المتاحة.

وجدد تأكيده أنَّ حكومة الاحتلال لا تملك الحق ولا القرار في السيادة على القدس والمسجد الأقصى، مبينا أن هذه التصريحات ما هي إلاّ محاولة يائسة لفرض واقع غير موجود إلاّ في أحلامهم.

ونوه الرشق أنه لا سيادة ولا شرعية على أرض فلسطين التاريخية إلاّ لشعبنا الفلسطيني الذي سيحمي كلّ شبر من أرضها المباركة، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وشدد على أن شعبنا سيدافع عن أرضه بالمقاومة الشاملة، حتّى تحريرها والعودة إليها وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

#حماس #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: غانتس يرد على الدعوات الإسرائيلية باغتيال السنوار

صور وفيديو : الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال منفذي عملية "إلعاد"

نتنياهو يستغل تهديدات "القسام"

أسعار صرف العملات

اعلام اسرائيلي: هذا ما سيناقشه الكابينيت الليلة

فيديو: "سيجارة الرفاعي" تثير غضب الإسرائيليين

مسيرة حاشدة بخانيونس تضامنًا مع السنوار (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

photo_2022-05-08_18-00-17

الاحتلال يعدم شابا فلسطينيا بزعم تنفيذه عملية طعن بالقدس (فيديوهات)

استشهاد شاب من خانيونس قرب طولكرم

اتصالات جديدة..صحيفة: رسائل إسرائيلية بعدم اغتيال السنوار.. والمقاومة لا تأمن وعود الاحتلال

تفاصيل جديدة..هكذا نفذ الرفاعي وأبو شقير "عملية إلعاد"

16277a62894c4c_LHMNPJQFOGKIE

عائلة المعتقل صبيحات : هذا ما دفع ابننا لتفيذ عملية "إلعاد"

الاتصالات الفلسطينية