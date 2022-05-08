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استشهاد شاب من خانيونس قرب طولكرم

الأحد 08 مايو 2022 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب من خانيونس قرب طولكرم



غزة/سما/

استشهد شاب فلسطيني ، مساء اليوم الاحد، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، قرب حاجز جبارة جنوبي مدينة طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب محمود سامي خليل عرام ، بعد إطلاق الاحتلال النار عليه قرب حاجز جباره في طولكرم.

و أفادت وسائل اعلام اسرائيلية ،عن استشهاد شاب من سكان قطاع غزة، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي أثناء عبوره السياج الفاصل من مدينة طولكرم نحو "اسرائيل".

وذكرت مصادر عبرية " بأن الفلسطيني الذي أعُلن عن استشهاده قبل قليل في طولكرم يبلغ من العمر (27 عامًا)، وهو من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

يتبع..

#خانيونس #طولكرم

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