استشهاد شاب من خانيونس قرب طولكرم

غزة/سما/

استشهد شاب فلسطيني ، مساء اليوم الاحد، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، قرب حاجز جبارة جنوبي مدينة طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب محمود سامي خليل عرام ، بعد إطلاق الاحتلال النار عليه قرب حاجز جباره في طولكرم.

و أفادت وسائل اعلام اسرائيلية ،عن استشهاد شاب من سكان قطاع غزة، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي أثناء عبوره السياج الفاصل من مدينة طولكرم نحو "اسرائيل".

وذكرت مصادر عبرية " بأن الفلسطيني الذي أعُلن عن استشهاده قبل قليل في طولكرم يبلغ من العمر (27 عامًا)، وهو من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

يتبع..