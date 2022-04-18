انتخاب رامي الحمد الله رئيسا لمجلس إدارة بورصة فلسطين

رام الله/سما/

انتخب مجلس إدارة بورصة فلسطين الجديد، رامي الحمدلله رئيسا له، وذلك خلال اجتماعه الأول في مقر الشركة في مدينة نابلس اليوم الأحد.

وشهد اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ 18-4-2022 انتخاب مجلس إدارة جديد تحوز شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو القابضة" على ستة مقاعد، في حين تمتلك شركة السنابل للتجارة والاستثمار المقعد السابع.



وضم المجلس الجديد كلا من أ.د. رامي الحمد لله، عبد الله صابات، نهاد كمال، د. زياد البرغوثي، د. رأفت الجلاد، والعضو السادس الذي سيتم تسميته لاحقاً، ممثلين عن "باديكو القابضة"، إضافة إلى فيصل عمر ممثلاً عن شركة السنابل للتجارة والاستثمار.

وسبق للحمد لله له شغل منصب رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين لفترتين سابقتين، امتدت الفترة الأولى من كانون أول 2003 ولغاية كانون ثاني 2006، والثانية من تشرين أول 2008 ولغاية حزيران 2013، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في اللغويات التطبيقية من بريطانيا، إضافة إلى ترأسه العديد من المناصب الهامة أبرزها رئيساً للوزراء منذ العام 2013 ولغاية العام 2019 لثلاث حكومات متتالية، ومنصب رئيس جامعة النجاح الوطنية منذ العام 1998 ولغاية استلامه مهامه الحكومية، إضافة إلى شغله منصب الأمين العام للجنة الانتخابات المركزية - فلسطين في الفترة من 2002 حتى 2013، والعديد من العضويات والمناصب الهامة الأخرى، كما انتخب المجلس عبد الله صابات نائباً للرئيس.



وشهد المجلس كذلك انضمام عضوين جديدين يتمتعان بخبرات اقتصادية وأكاديمية متنوعة وهما د. زياد البرغوثي الذي شغل بخبرته التجارية الواسعة عضوية مجالس إدارة العديد من البنوك والشركات منها بنك القدس، والبنك التجاري الفلسطيني، وشركة فلسطين لصناعة اللدائن، حيث يحمل البرغوثي درجة البكالوريوس في الصيدلة من جامعة دمشق، وشغل منصب نقيب الصيادلة الفلسطينيين في الفترة الواقعة بين عامي 1993 ولغاية العام 1995، ود. رأفت الجلاد الحاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المالية من جامعة ووهان في الصين، والذي يمتلك خبرة تزيد عن 15 عاماً في مناصب إدارية عليا في العديد من الشركات الفلسطينية بما في ذلك مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وباديكو القابضة، ومجموعة عمار العقارية، إضافة لكونه أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية.

وفي ذات السياق، أكد أ.د. رامي الحمد الله على أن بورصة فلسطين ستشهد تطورات نوعية في ظل مجلس إدارتها الجديد، الذي عقد العزم على المضي قدماً في المشاريع القائمة وتطوير الخطط الاستراتيجية المستقبلية لتشمل تعزيز وتعميق العلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية الدولية خاصة بعد التعافي العالمي الذي تبع الجائحة لتعزيز مكانة فلسطين وبورصة فلسطين ضمن خارطة الاستثمار العالمي والنهوض بواقع الاستثمار في الأوراق المالية والخدمات المقدمة في هذا المجال على المستوى المحلي.

توجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين على ما بذلوه من جهود بكل إخلاص ومسؤولية في مسيرة البورصة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح لخدمة الوطن ومؤسساته.