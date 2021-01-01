نقل المعتقل ناصر أبو حميد للمستشفى بشكل عاجل بعد تدهور وضعه الصحي

رام الله/سما/

أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الأحد، بأن إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نقلت المعتقل المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد مجددا إلى مستشفى "آساف هروفيه" بشكل عاجل.

وقال نادي الأسير، في بيان مقتضب، إن تدهورا حادا أصاب جهاز المناعة لدى المعتقل أبو حميد.

وبدأت الحالة الصحية للمعتقل أبو حميد بالتدهور بشكل واضح منذ شهر آب/ أغسطس 2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أن تبين إصابته بورم على الرئة، وتمت إزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله حينها إلى معتقل "عسقلان" قبل تماثله للشفاء، ما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة.

ولاحقا وبعد إقرار الأطباء بضرورة أخذ العلاج الكيميائي، تعرض مجددا لمماطلة متعمدة في تقديم العلاج اللازم له، إلى أن بدأ بتلقيها.

يذكر أن المعتقل أبو حميد من مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة، وهو معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالمؤبد سبع مرات و50 عاما.

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