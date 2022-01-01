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مصرع شاب غرقا في يافا

الأحد 08 مايو 2022 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شاب غرقا في يافا



يافا/سما/

لقي الشاب إيهاب عزام حيدر، في العشرينيات من عمره، من بلدة مجد الكروم في منطقة الشاغور مصرعه إثر تعرضه للغرق في بحر يافا.

وحسب المعلومات الواردة، فإن الشاب تعرض للغرق وقد تم العثور على جثته بعدما لفظتها مياه البحر اليوم، الأحد.

وناشدت عائلة الشاب في وقت سابق بمساعدتها في العثور على ابنها بعد فقدان آثاره منذ بضعة أيام.

وجاء في التفاصيل، أن الفقيد شوهد لآخر مرة يوم الخميس الماضي في ميناء يافا، واختفت آثاره منذ ذلك الحين.

وساد الحزن والأسى بين أقارب وأصدقاء ضحية حادث الغرق في مجد الكروم والمنطقة.

#يافا

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