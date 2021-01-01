اتهام فتى من النقب برشق الحجارة على خلفية الهبة الشعبية

النقب/سما/

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية للأحداث في مدينة بئر السبع، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد فتى (16 عاما) من إحدى البلدات العربية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، نسبت إليه "رشق الحجارة صوب سيارات" على خلفية الهبة الشعبية في أيار/ مايو 2021.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "الفتى شارك خلال أحداث حملة 'حارس الأسوار' مع أصدقاء له في أعمال مخلة بالنظام العام في مفرق 'نفاطيم'، ورشق حجارة نحو سيارات".

وذُكر أيضا في لائحة الاتهام أن "الفتى وصل إلى المكان بدافع قومي، وفي أعقاب منشورات بشبكات التواصل الاجتماعي، وواصل أفعاله إلى أن تدخلت الشرطة بالأمر".

وجرى تقديم لائحتي اتهام أخريين ضد ثمانية شبان نسبت إليهم النيابة المشاركة في هذه الأعمال.

وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد اعتقلوا مئات الشباب العرب من البلاد على خلفية الهبة الشعبية نصرة للقدس والأقصى والشيخ جراح وقطاع غزة، وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب بحماية الشرطة، في أيار/ مايو 2021.