فيديو: "سيجارة الرفاعي" تثير غضب الإسرائيليين

القدس المحتلة/سما/

نشرت وسائل إعلام عبرية ظهر يوم الأحد، مقطع فيديو للشاب أسعد الرفاعي، المتهم بتنفيذ عملية "إلعاد"، وهو يدخن سيجارة أثناء اعتقاله، دون خوف من عناصر شرطة الاحتلال، ما أثار غضبًا إسرائيليًا.

وقال الصحفي الإسرائيلي يائير ليفي، معقبًا على الفيديو: "بغباء الإعلام الإسرائيلي سيكون هناك المزيد من العمليات بعد مشاهدة منفذين العملية يدخنون ومرتاحين، العقاب سيجارة وسجن وراتب من السلطة".

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، اعتقال الشابين أسعد الرفاعي وصبحي صبيحات، من بلدة رمانة غرب جنين، واللذين تتهمها بتنفيذ عملية الطعن في مستوطنة "إلعاد" الخميس الماضي، والتي قتل فيها ثلاثة إسرائيليين.