  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فيديو: "سيجارة الرفاعي" تثير غضب الإسرائيليين

الأحد 08 مايو 2022 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: "سيجارة الرفاعي" تثير غضب الإسرائيليين



القدس المحتلة/سما/

نشرت وسائل إعلام عبرية ظهر يوم الأحد، مقطع فيديو للشاب أسعد الرفاعي، المتهم بتنفيذ عملية "إلعاد"، وهو يدخن سيجارة أثناء اعتقاله، دون خوف من عناصر شرطة الاحتلال، ما أثار غضبًا إسرائيليًا.

وقال الصحفي الإسرائيلي يائير ليفي، معقبًا على الفيديو: "بغباء الإعلام الإسرائيلي سيكون هناك المزيد من العمليات بعد مشاهدة منفذين العملية يدخنون ومرتاحين، العقاب سيجارة وسجن وراتب من السلطة".

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، اعتقال الشابين أسعد الرفاعي وصبحي صبيحات، من بلدة رمانة غرب جنين، واللذين تتهمها بتنفيذ عملية الطعن في مستوطنة "إلعاد" الخميس الماضي، والتي قتل فيها ثلاثة إسرائيليين.

#عملية إلعاد

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: غانتس يرد على الدعوات الإسرائيلية باغتيال السنوار

نتنياهو يستغل تهديدات "القسام"

أبو عبيدة يهدد الاحتلال: المساس بأيٍّ من قادة المقاومة هو إيذانٌ بزلزالٍ في المنطقة

أسعار صرف العملات

مصر: استشهاد ضابط و 10 جنود في هجوم إرهابي شرق قناة السويس

مسيرة حاشدة بخانيونس تضامنًا مع السنوار (صور وفيديو)

تصريح مهم للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة

الأخبار الرئيسية

تفاصيل جديدة..هكذا نفذ الرفاعي وأبو شقير "عملية إلعاد"

16277a62894c4c_LHMNPJQFOGKIE

عائلة المعتقل صبيحات : هذا ما دفع ابننا لتفيذ عملية "إلعاد"

اعلام اسرائيلي: هذا ما سيناقشه الكابينيت الليلة

سنوار

تقوية عبّاس واغتيال السنوار؟.. إسرائيل أمام تهديدٍ معقدٍ ومتعدّد الأبعاد

يديعوت : هكذا تم الوصول الى منفذي عملية "إلعاد" والعثور على الفأس المستخدم

الاتصالات الفلسطينية