جنين: جيش الاحتلال يداهم منزلي منفذا عملية إلعاد تمهيداًُ لهدمهما (صور وفيديو)

جنين/سما/

اقتحم جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأحد، بلدة رمانه بغرب جنين، مسقط رأس منفذي عمليه إلعاد، وداهم منزلي منفذي العملية.



وأشارت مصادر محلية الى أن مواجهات اندلعت بداية اقتحام الجيش للبلدة، ثم أغلق الجيش كافة الطرق المؤدية لمنزلي منفذي العملية مع انتشار كبير في القرية.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال عن اعتقال منفذي عملية إلعاد، التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 6 آخرين.

وذكرت مصادر عبرية أن الوحدة الهندسية في جيش الاحتلال تأخذ قياسات منزلي منفذي عملية "إلعاد" في بلدة رمانة غرب جنين، تمهيدًا لهدمها.





















