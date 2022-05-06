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آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين

الأحد 08 مايو 2022 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزّة، اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الإثنين 9 مايو 2022.

وأشارت إلى أنّ السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة الثالثة+ الرابعة+ الخامسة من كشف المسافرين رقم (20/2022)، إضافةً إلى الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (18/2022).

وأكّدت على التواجد في تمام الساعة 08:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مُنوهةً إلى ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أيّ مسافر في غير موعده.

 
 

وأوضحت لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف (20/2022): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية رقم (18/2022): اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر: اضغط هنا

#معبر رفح #كشف السفر عبر معبر رفح

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